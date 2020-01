CONFERENZA INZAGHI – “Soddisfazione e nostalgia per questi 120 anni, speriamo di festeggiare ancora domani”

Giorni di esaltazione,i tifosi sognano e Simone Inzaghi?

“Guardo l’avversario di domani che è molto scomodo, 91 punti due anni fa e 79 l’anno scorso giocandosi lo scudetto con la Juventus. Hanno tenuto l’intera rosa facendo grandi investimenti e quindi troveremo un avversario voglio con un nuovo tecnico”

Quindi piedi per terra?

“Servirà la massima concentrazione e sarebbe uno sbaglio pensare a ciò che succederà in futuro. Il nostro obiettivo è solo il Napoli sapendo che è una squadra forte”

La settimana scorsa non hai rischiato Cataldi, stesso discorso per Correa?

“Manca l’allenamento di oggi quindi devo valutare, ha un problemino che ieri lo infastidiva ancora e vedremo nella rifinitura. Ha un fastidio anche Marusic che non sarà disponibile mentre Lulic, Jony e Cataldi stringeranno i denti e ci saranno. Per Correa mi riservo ancora qualche ora”

Pensa che anche il Napoli abbia la forza per rientrare nella corsa Champions?

“Sono una squadra che hanno continuità negli anni a cui hanno aggiunto giocatori di qualità. Verrà affamata e quindi servirà attenzione”

Pensa che dal mercato si possa rinforzare un reparto?

“Ho un confronto aperto col Direttore Tare, ci stiamo guardando in giro e dal momento in cui si trova qualcosa che ci possa migliorare ci penseremo senno rimarremo con i nostri che stanno facendo bene”

Come spiega i pochi biglietti venduti domani?

“Il sabato la gente lavora e c’è stato poco tempo per organizzarsi, noi ci aspettiamo un grande colpo d’occhio da parte di tutto lo stadio perché ci serve l’apporto della gente dopo la vittoria in Supercoppa Italiana”

Il Napoli non lo hai mai battuto, quanta voglia ci sta di infrangere questo tabù?

“E’ da sfatare e abbiamo tutte le carte in regola per poterlo fare. Veniamo dai festeggiamenti dei 120 anni di cui sono orgoglioso di farne parte. I ragazzi hanno capito la partita che dovremo fare e quindi ce la giocheremo”

Come sta la squadra?

“La gara di Brescia è stata impegnativa e dura perché eravamo a corto di uomini. Aspettiamo gli allenamenti che ci mancano”

Questo è il momento più esaltante e stimolante della sua gestione?

“Sicuramente si per la striscia di vittorie ma sono stati quattro anni fantastici e li rifarei tutti, non dimentichiamoci le vittorie e i percorsi fatti anche in Europa League. Ricordo con piacere anche i momenti in cui sono arrivate le sconfitte. Guardiamo al futuro però che si chiama Napoli”

Cosa ti hanno lasciato i festeggiamenti a livello personale?

“Ho grande soddisfazione e nostalgia, ricordo come se fosse ieri la partita col Bologna anche se non ero disponibile. Fa piacere stare qua da ventuno anni e sono orgoglioso del mio percorso da giocatore e allenatore”

Cosa vi siete detti con Pippo?

“Non eravamo riusciti a vederci a Natale e quindi volevo salutarlo e vederlo lavorare sul campo perché col Benevento stanno facendo qualcosa di straordinario battendo il record della Juventus nel girone di andata. Ho visto l’entusiasmo che ha portato Pippo e quindi mi sono complimentato”

Correa è un’opzione per la panchina?

“Noi speriamo di portarlo in panchina e siamo dispiaciuti che ha avuto questo problemino muscolare al 92’, ha avuto un infortunio simile a Cataldi”

Il Napoli avrà problemi in difesa ma il resto dei reparti sembrano essersi registrati con Gattuso, che tipo di partita deve fare la Lazio?

“Io penso che il Napoli con l’Inter abbia fatto un’ottima gara sapendo la potenza dei nerazzurri. Il Napoli ha subito gol per infortuni individuali ma hanno grande potenziale nei loro giocatori che possono decidere la partita con una giocata”

