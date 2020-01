De Paola: “Lotito guarda solo il suo orticello. E’ il fallimento del calcio italiano”

Questa mattina è intervenuto Paolo de Paola, ex direttore di TuttoSport, a RadioYes parlando di Lazio ma soprattuto del comportamento del Presidente Lotito. Ecco riportate le sue parole: “I festeggiamenti dei 120 Anni erano molto importanti per la storia biancoceleste, ma evidentemente lo erano meno per il Presidente Lotito che ha calcato la mano sulla sua gestione. Ha trascurato la Lazio degli scudetti, di Chinaglia, di Maestrelli e dei grandi giocatori. Sono cose che evidentemente si tendono a misconoscere con un provincialismo che veramente fa paura. Il calcio italiano si deve liberare di queste figure, di questi presidenti che pensano solo al loro orticello molto limitato e non assaggeranno mai il calcio internazionale. La Lazio è una squadra fortissima e con grande potenziale, ma negli ultimi anni si è dovuta spartire le briciole lasciate dalla Juventus. Non può essere questo il calcio italiano fatto delle società con le buone amministrazioni, con fatturati limitati e tetti ingaggi sempre uguali. C’è bisogno che il Calcio Italiano cresca con investimenti importanti, investimenti immobiliari e capitali freschi. In Lega calcio ad esempio si sta assistendo sempre alla solita cosa per le elezioni: i lotitiani contro quelli anti-Lotito. L’affossamento del calcio Italiano è infatti dovuto a questi presidenti”.

LEGA CALCIO

“Io credo che il cognome Lotito sia l’immagine del fiasco del calcio italiano, Lotito è stato per anni lo sponsor di Tavecchio e infatti venne chiamato Ventura che poi guarda caso è andato a finire alla Salernitana. Lotito ha condizionato le scelte del calcio italiano da anni e l’ha portato alla rovina. Non si può credere ancora ad un personaggio del genere. Le vicende in Lega danno la sensazione di personaggi, anche importanti che vengono eletti, ma che non hanno un potere reale perché vengono manovrati da alcuni presidenti. La Lega Calcio deve essere ripulita da certi personaggi”

