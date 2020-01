ESCLUSIVA | Pazienza: “Lazio-Napoli match sempre affascinante. Attenzione alle individualità dei partenopei”

Lazio-Napoli, una sfida per antonomasia ricca di mille significati e sfumature è pronta a scrivere domani pomeriggio una nuova pagina di storia della Serie A. Un incrocio importante da ambo le parti con i biancocelesti chiamati a proseguire il cammino strepitoso culminato con le nove vittorie consecutive ed i partenopei obbligati a fare risultato per invertire il trend stagionale negativo. Un big match dall’ umore up and down presentato, in esclusiva ai microfoni di LazioPress.it, dall’ex centrocampista azzurro Michele Pazienza:

La Lazio vive un periodo magico con nove successi consecutivi, alcuni dei quali arrivati allo scadere. Da ex calciatore pensi che nello spogliatoio si parli ancora semplicemente di Champions League o si getta un occhio anche allo Scudetto?

“Secondo me in questo momento è doveroso da parte della squadra e dell’allenatore parlare di Champions perchè è un traguardo sicuramente raggiungibile che darebbe ai giocatori più serenità e tranquillità per affrontare le partite. Creare aspettative alte potrebbe diventare un’arma a doppio taglio ed aumentare la pressione intorno alla squadra“.

Domani arriva il Napoli che sta vivendo un momento negativo. Che stagione è quella dei partenopei? Come giudichi il cambio in panchina tra Ancelotti e Gattuso?

“Sicuramente la stagione del Napoli non è positiva, lo dicono i numeri ed i fatti. In una fase così delicata del campionato probabilmente avrei fatto una scelta diversa riguardo il cambio in panchina. Ancelotti è un allenatore preparato, con esperienza e conoscenza giuste per gestire questi momenti così particolari. La società ha pensato in maniera diversa e nell’effettuare una scelta sono d’accordo sulla decisione di affidare la guida tecnica a Gattuso. È un tecnico con caratteristiche diverse da Ancelotti: è più istintivo e dal punto di vista delle motivazioni probabilmente qualcosa a questo Napoli può darlo. È chiaro che per vedere la qualità del gioco a Gattuso serve tempo che purtroppo i partenopei non hanno“.

La Lazio deve continuare a fare punti Champions, il Napoli deve rialzarsi. Chi ha più da perdere sabato?

“Per come è adesso la situazione sicuramente la Lazio perchè un pareggio al Napoli non servirebbe assolutamente a nulla, mentre per la Lazio sarebbe un danno dato che fermerebbe la corsa per la Champions League dato che anche le altre stanno correndo“.

Possiamo dire che forse è la prima volta dopo molto tempo che a partire da favorita è la Lazio?

“Sì, se consideriamo le ultime stagioni assolutamente sì”.

La Lazio arriva a questa sfida sulle ali dell’entusiasmo ed affronta un Napoli in difficoltà che resta però una grande squadra. Quali sono i punti su cui i biancocelesti dovranno fare più attenzione?

“Indubbiamente la giornata positiva dei singoli perchè anche se il Napoli sta facendo un campionato non all’altezza ed è in un periodo difficile se si va a guardare la rosa e le individualità ci sono calciatori importanti che potrebbero far parte di qualsiasi squadra che lotta per il vertice“.

Se dovessi indicarne uno in particolare?

“Insigne l’ho visto anche contro l’Inter in un buon stato di forma. Un altro che potrebbe dar noia è Milik che in questa stagione è riuscito ad arrivare maggiormente al gol rispetto agli altri“.

Negli ultimi giorni si è tornati a parlare del possibile approdo in passato di Immobile al Napoli. Ritieni che in Campania avrebbe raggiunto gli stessi numeri o la Lazio è la piazza giusta per lui?

“Credo che Immobile abbia trovato l’ambiente giusto dove si sente importante. Quasi sicuramente farebbe bene anche a Napoli, però sono dell’idea che quando un giocatore trova la piazza giusta in cui riesce a rendere al massimo è giusto che rimanga lì dove riesce ad esprimere il suo valore“.

Hai disputato vari Lazio-Napoli. Ne ricordi qualcuno in particolare?

“Se dovessi ricordarne una in particolare no, ma è sempre stata una sfida entusiasmante perchè anche quando giocavo io la Lazio aveva sempre delle ottime squadre ed individualità. Ricordo che era sempre un match affascinante“.

