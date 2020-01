FORMELLO – Caicedo con Immobile all’assalto del tabù Napoli, speranza panchina per Correa

Inzaghi può sorridere. I dubbi all’antivigilia erano tanti e sono stati sciolti nel pomeriggio quando è andato in scena l’ultimo allenamento prima della gara di domani. Lulic e Cataldi si sono allenati regolarmente con il bosniaco che stringerà i denti e partirà dal primo minuto, si è rivisto in campo per la prima volta in questa settimana Correa che invece rimane in bilico per la panchina. L’argentino avverte ancora un leggero fastidio al polpaccio, ha svolto un lavoro differenziato dove sono arrivati segnali di miglioramento ma di certo non può partire dall’inizio. Inzaghi si è preso ancora qualche ora prima di decidere se portarlo almeno in panchina. Quindi davanti scelta scontata con Felipe Caicedo ad affiancare Ciro Immobile per infrangere il tabù Napoli. Come detto Lulic recupera sulla fascia sinistra mentre sulla corsia opposta è intoccabile Lazzari anche in virtù dell’assenza di Marusic. In mezzo al campo torneranno dalla squalifica Lucas Leiva e Luis Alberto che insieme a Milinkovic completeranno il reparto mediano. In difesa è Luiz Felipe a vincere il ballottaggio con Patric per affiancare gli inamovibili Acerbi e Radu davanti Thomas Strakosha.

352

Luiz Felipe Acerbi Radu

Lazzari Milinkovic Leiva luis Lulic

Caicedo immobile

433

Patric, Bastos, Silva, Jony; Parolo, Cataldi, Berisha; Djavan, Adekanye, André Anderson

Correa in campo, differenziato con fonte

