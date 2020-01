GdS | Vučinić: “La Roma la spunterà sulla Lazio. Lo scudetto una storia tra Juventus e Inter”

Poco più di due settimane e sarà di nuovo derby della Capitale. Una stracittadina fondamentale in chiave Champions League che regalerà una giornata dalle grandi stelle alla città di Roma. Un match da sempre contornato da dichiarazioni e frecciatine che rendono incandescente l’atmosfera. Ad aprire le danze questa volta ci ha pensato l’ex giallorosso Mirko Vučinić che, attraverso le pagine de La Gazzetta dello Sport, su precisa domanda ha affermato come sarà la Roma a spuntarla sulla Lazio per il terzo posto, mentre lo Scudetto rimane una questione tra Juventus ed Inter, tagliando dunque fuori dalla lotta tricolore i biancocelesti. Io derby, alme o fuori dal campo, è già iniziato.

