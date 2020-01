Il Messaggero | E’ biancoceleste il colore del sogno

Dal Salone del Coni a Montecitorio dove è stato inaugurato il lazio club, la festa non si ferma. Lotito è il mattatore: “Gli obiettivi vanno raggiunti, non proclamati”.

Una storia d’amore infinita. Centoventi anni di sogni, emozioni e trofei ma anche delusioni e pianti. Il popolo biancoceleste si stringe attorno a quell’ideale chiamato Lazio. Una feste celebrata tra i ricordi degli scudetti passati (del 1974 e del 2000) e il sogno di cucirlo sulla maglia anche alla fine di questa stagione. C’è una ritrovata armonia nell’ambiente. Tutti gli steccati e le delusioni del passato abbattute. Quasi come non fossero mai esistite. Tutti insieme verso il sogno a tinte tricolori. Una pazza idea che ha inebriato i tifosi. ma i diretti interessati cercano di tenere tutti con i piedi per terra. Il ds Tare è il primo a sottolinearlo: “scudetto? Sono discorsi che non ci riguardano. Dobbiamo restare umili, consapevoli di essere una grande squadra. Sognare è bello, ma dobbiamo restare con i piedi per terra. Il nostro obiettivo è la Champions”, ha detto il ds laziale al salone d’onore del Coni dove ieri mattina si sono celebrati i 120 anni della Polisportiva fondata il 9 gennaio 1900 da Luigi Bigiarelli, al quale è stato intitolato il premio consegnato alle eccellenze del mondo Lazio. Il più pragmatico resta il presidente Lotito, che a precisa domanda ha replicato così: “scudetto? Non parlo di obiettivi. Gli obiettivi devono essere raggiunti, non proclamati”, ha sottolineato il patron aggiungendo “vinciamo con merito in tutte le discipline, senza cercare scappatoie”. IlMessaggero/Valerio Cassetta

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo