Italia Under 19, un laziale tra i convocati

L’Italia Under 19 inizia il 2020 con una sfida già molto importante contro la Spagna, il prossimo 15 gennaio a Madrid. Un impegno fondamentale per testare le potenzialità di questo gruppo composto anche da ragazzi già visti sui campi di Serie A. Il tecnico Alberto Bollini, ex Lazio, ha convocato 22 calciatori di cui sei alla prima chiamata, tra cui spicca il portierino del Sassuolo Stefano Turati, eroe alla Juventus Stadium qualche settimana fa. Tanti i nomi importanti con la Lazio rappresentata dal capitano della Primavera Nicolò Armini. Lo riporta Figc.it

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo