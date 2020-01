Lazio Primavera, Bianchi: “Siamo un grande gruppo. La vitoria di Napoli ci ha tolto il blocco mentale”

Un 2019 chiuso con due vittorie che regalano serenità dopo un avvio difficile ed un 2020 che si apre con una trasferta insidiosa a Bologna. Queste le sensazioni in casa Lazio Primavera come testimoniato, ai microfoni di Lazio Style Channel, dal centrocampista Alessio Bianchi: “La vittoria di Napoli ci ha tolto il blocco mentale, eravamo reduci da risultati amari e beffardi, era necessario rialzarsi. A Napoli stati bravi a reagire dopo essere andati sotto, conquistando tre punti pesantissimi. Siamo un vero gruppo, dobbiamo continuare su questa strada. Lavoriamo a fari spenti, l’obiettivo da raggiungere lo vedremo più avanti. La cosa che conta di più è ottenere innanzitutto la salvezza. La Lazio mi ha regalato fiducia, giunta dopo un periodo personale difficile, ha creduto in me. Sono qui da due stagioni, sono felice della decisione presa. Sto lavorando con continuità, mi auguro di esordire presto con la prima squadra. L’unica via è quella di lavorare intensamente con mister Menichini che è il nostro leader“.

