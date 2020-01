SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sul Napoli

Si torna a casa, si torna all’Olimpico. Terminati i festeggiamenti per i 120 Anni di storia biancoceleste adesso è il tempo di ripartire subito. Sabato gli uomini di Inzaghi affronteranno il Napoli di Gattuso alle ore 18:00, una partita importantissima per i biancocelesti per la classifica e dimostrare la sua maturità.

IL NAPOLI – Non è mai decollata la stagione di questo Napoli, prima con Ancelotti in panchina le cose in campionato non giravano per il verso giusto. In Champions invece grandi prestazioni e grandi vittorie meritevoli anche del passaggio del turno. Esonerato Ancelotti ecco ‘Ringhio’. Un allenatore ostico da affrontare che ha in mano una squadra dalle enormi capacità. I partenopei sono molto indietro in termini di classifica, ottava posizione a 24 punti, non proprio l’ideale per una squadra così.

LA FORMAZIONE (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

LA STELLA – Lorenzo Insigne, capitano dei partenopei sempre nel vivo del gioco, quasi sempre impreciso. Spesso sul punto di fare la differenza, ma poi incapace di compiere la scelta giusta nel momento decisivo. A volte molto sfortunato in alcune circostanze quando però poi quell’errore peserà durante tutta la gara. Un giocatore che ora come ora manca molto di serenità, ma che sicuramente sabato potrà fare la differenza. E’ comunque uno dei giocatori fondamentali di questo Napoli e di Gattuso e se si accende diventa devastante.

IL PRECEDENTE – L’ultimo Lazio-Napoli all’Olimpico si è giocato nel 2018, la prima gara della stagione. La squadra di Inzaghi era partita molto bene con uno strepitoso Ciro Immobile che su lancio lungo di Acerbi era riuscito a liberarsi spostando la palla con il tacco e segnando un gol meraviglioso. Poi come spesso è accaduto alla Lazio dello scorso anno la concentrazione è venuta meno, i riflessi anche e il Napoli è uscito fuori imponendo il suo gioco e vincendo la gara grazie ai gol di Milik e Insigne.

