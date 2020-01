120 ANNI | La Lazio svela la maglia celebrativa | FOTO

L’anniversario dei 120 anni come un traguardo da festeggiare nel migliore dei modi con una maglia celebrativa che rimanda ai fasti del passato, precisamente alla stagione 1999-2000, quando i biancocelesti raggiunsero i vertici del calcio italiano ed europeo. Una casacca ricca di storia che torna a vivere dopo circa vent’anni in un match come Lazio-Napoli dal peso specifico pesantissimo anche considerando le altre super sfide del diciannovesimo turno, Inter-Atalanta e Roma-Juventus. Divisa celeste con fascia nera a livello del petto, stemma dei 120 anni e colletto stile polo: la Lazio si veste di storia puntando al futuro.

Una maglia che ha scritto la storia.

Vuole tornare a farla 👕 In occasione di #LazioNapoli debutta la 120 Years Celebration Shirt 🔥 pic.twitter.com/3f8XFOHOeb — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 11, 2020

46’ | #LazioNapoli 0-0 Secondo tempo al via, nessun cambio durante il break pic.twitter.com/P1RywxqjoA — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 11, 2020

