Per Lei Combattiamo 19° SERIE A | LAZIO-NAPOLI 1-0 (82′ Immobile) 19° SERIE A | LAZIO-NAPOLI 1-0 (82′ Immobile) Follow me 19° SERIE A LAZIO-NAPOLI 11/02/2020 ore 19:00 STADIO OLIMPICO DI ROMA | SKY





Squadre in campo per i saluti iniziali: tra poco sarà Lazio-Napoli!

1′ Fischio d’inizio: primo pallone affidato ai padroni di casa.

5′ Fase di studio tra le due squadre.

9′ Il primo corner della gara è a favore dei partenopei.

11′ Prima occasione per i biancocelesti: Immobile in area non impatta bene la sfera.

12′ Scontro Ospina-Milinkovic: gioco fermo, i due rimangono a terra.

13′ Riprende il gioco.

20′ Scontro a metà campo tra Acerbi e Hysaj: punizione per i napoletani.

27′ Giallo ai danni di Lazzari, punito per aver fermato fallosamente Insigne.

28′ Ci prova direttamente da punizione Insigne: risponde bene Strakosha, mandando in calcio d’angolo.

31′ Milinkovic di testa dagli sviluppi di un corner spedisce la sfera di poco sopra la traversa.

33′ Conclusione potente di Allan dalla distanza che finisce altissima.

38′ Sanzionato Manolas con un giallo per fallo su Immobile.

40′ Ammonito Lulic.

42′ Azione pericolosa della Lazio che parte da Luis Alberto ed Immobile, continua con Caicedo fino al tiro di Milinkovic: Ospina blocca la sfera.

43′ Ancora il Sergente protagonista: viene murato sulla linea di porta.

45′ Sono 2 i minuti di recupero concessi dall’arbitro.

45+2′ Termina qui il primo tempo: Lazio-Napoli 0-0!

46′ Riparte il secondo tempo.

53′ Conclusione ddebole dalla distanza per Immobile: blocca il portiere del Napoli.

55′ Punizione per la Lazio: batte Luis Alberto, Mario Rui anticipa Immobile ed è angolo per la Lazio.

64′ Primo cambio della gara: Caicedo lascia il posto a Cataldi.

67′ Palo per il Napoli con Zielinski.

68′ Contropiede Lazio: Leiva serve Luis Alberto che guadagna un corner.

76′ Salva tutto Strakosha che si oppone al tiro di Insigne.

80′ Secondo cambio per mister Inzaghi: Leiva fuori, al suo posto Berisha.

82′ GOOOOOOLLLL!! Lazio in vantaggio con Immobile!!

83′ Primo cambio per Gattuso: esce Allan, entra Llorente.

85′ Giallo anche per Mario Rui.

86′ Ospina dice no a Immobile che tenta la conclusione di potenza, su suggerimento di Lazzari.

87′ Altro cambio per il Napoli: Elmas prende il posto di Callejon.

90′ Ultimo cambio in casa Lazio: out Luis Alberto, dentro Jony.

90′ Sono 3 i minuti di recupero concessi da Orsato.

91′ Bene Strakosha su tiro al volo di Insigne.

91′ Termina le sostituzioni Gattuso: Insigne lascia il campo, al suo posto Lozano.

90+3′ LA LAZIO BATTE IL NAPOLI 1-0!!!!!!!!!!!!!! Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





Per Lei Combattiamo @laziopress

More in Per Lei Combattiamo