Caicedo nel pre gara: “Oggi opportunità unica davanti ai nostri tifosi”

Nel pre gara di Lazio-Napoli, ai microfoni di Lazio Style Channel, è intervenuto Felipe Caicedo: “È una partita importante che fa piacere giocare e quindi sono ansioso di scendere in campo. Abbiamo la responsabilità di continuare quello che stiamo facendo, stiamo andando benissimo quindi oggi è un’ opportunità unica per insistere su quello che stiamo facendo davanti ai nostri tifosi. Dovremo vedere come giocherà il Napoli, però è un match dove dobbiamo approfittare di tutto”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo