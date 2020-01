Eriksson: “Auguro a Inzaghi di superarmi. Scudetto? Con la testa dico Juve, con il cuore Lazio”. E su Simeone e Sinisa…

Intervenuto ai microfoni di Sport Week, il tecnico della Lazio del secondo scudetto ha analizzato il momento dei biancocelesti, con particolare attenzione ai suoi ex allievi laziali, tra cui l’attuale tecnico dei capitolini Simone Inzaghi. Questa l’analisi del tecnico Sven Goran Eriksson: “La Juventus rimane la favorita per il tricolore, anche se in corsa ci sono l’Inter e le romane: il torneo è diventato più interessante e spettacolare. Per lo scudetto con la testa dico Juve, con il cuore Lazio. Inzaghi ha eguagliato il mio record? Gli auguro di superarlo. Mi piace molto come gioca la sua squadra, un mix fra tecnica e fisicità. Non si battono i bianconeri due volte in pochi giorni solo per caso. I laziali hanno tutto per puntare al titolo, visto che devono recuperare una partita. Nella mia Lazio avevo grandissimi giocatori e di molti di loro pensavo potessero diventare bravi tecnici, per il loro bagaglio di conoscenze. Avevo Mancini che già allenava in campo. Poi Mihajlovic e Simeone, che era un fenomeno anche se meno appariscente. Ecco perchè magari non pensavo a Simone; lui sta facendo qualcosa di eccezionale. Oltre che tecnico-tattico si tratta di lavoro mentale, perchè Roma è sempre una piazza difficilissima. Dei miei allievi avevo consapevolezza già quando li allenavo, delle loro possibilità e delle loro capacità di vedere calcio oltre. Prendete il Cholo Simoeone: ha cambiato la storia dell’Atletico Madrid, oggi è normale che lotti per il titolo contro real e Barcellona, ma non è così. Non ha un club così potente alle spalle e cambia spesso giocatori. Mancini ha rivoltato la Nazionale, riportandola ai livelli che le competono. Sinisa poi è unico: l’ho sentito per Natale, ha una forza incredibile anche nella malattia. Un leader vero“.

