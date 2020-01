Giuntoli, ds del Napoli nel pre gara: “Stiamo venendo fuori da un momento un po’ particolare”

Nel pre partita di Lazio-Napoli, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato il Direttore Sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli: “È difficile raccontare velocemente il momento del Napoli, stiamo venendo fuori da un momento un po’ particolare di difficoltà che negli ultimi anni non eravamo abituati. Già nell’ultima partita, nonostante la sconfitta ho visto grandi miglioramenti da parte della squadra come intensità come volume di gioco quindi siamo molto fiduciosi. Demme è un calciatore che da ordine al centrocampo, sa fare bene il vertice basso. Lobotka è un ragazzo che può fare il vertice basso o la mezzala e quindi riempiremo così due caselle molto importanti per Gattuso”.

