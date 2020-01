Immobile: “Faccio i complimenti al Napoli, noi non molliamo mai vogliamo la Champions”

Cala il sipario al’Olimpico, la Lazio vince ancora e non ne vuole sapere di fermarsi. Sono 10 di fila per Inzaghi e Immobile ne fa 20 in campionato. Ecco le parole del bomber biancoceleste al termine della gara: “Vittoria che vale tanto, faccio comunque i complimenti al Napoli per la partita che ha fatto. Forse sarebbe stato giusto il pareggio, ma noi ci crediamo fino ala fine, non molliamo mai ed è lo spirito di questa squadra. Siamo migliorati tanto perché è scattato qualcosa nella nostra testa. L’obiettivo è continuare a crescere ed ora stanno arrivando i risultati di una semina iniziata 4 anni fa. Vogliamo la Champions e continueremo cosi. Il gol? Ero sicuro che sarebbe stato mio (ride), contento di questi numeri, voglio continuare così e voglio crescere”.

