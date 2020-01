Immobile, parla l’agente: “E’ orgoglioso di essere un simbolo della Lazio”

Intervistato da Il Mattino, Mario Sommella, agente di Ciro Immobile parla del momento del biancoceleste: “Quando aveva 24 anni è andato al Borussia Dortmund, nel loro anno più difficile; inevitabile risentirne. Se avesse avuto il rendimento di oggi, si sarebbe potuto ritrovare al Real Madrid o al Manchester United. Non ha mai pensato ai soldi e oggi è orgoglioso di essere un simbolo della Lazio. Cerca sfide importanti per lui e per il club, nell’anno dell’Europeo. Se quest’anno sarà di nuovo capocannoniere, per lui sarà il terzo titolo, dopo la scorsa stagione ed il 2014“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo