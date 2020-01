Immobile raggiunge Giordano a quota 108 goal

Ciro Immobile segna ancora il suo nome sul tabellino. Anche oggi in goal nella vittoria per 1-0 sul Napoli. In questa stagione sono 20 in 18 partite. Se allarghiamo l’arco di tempo sono 108 i goal in maglia biancazzurra per Immobile, che raggiunge così il quarto posto nella classifica dei migliori marcatori laziali di sempre, affiancando Bruno Giordano. Cifre importanti per il numero 17 che ormai non si pone più limiti.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo