Inter-Atalanta, pari a San Siro: Lazio a -4 dai nerazzurri

Termina in parità a San Siro la sfida tra Inter e Atalanta. Partenza sprint dei nerazzurri, subito in vantaggio grazie alla rete di Lautaro Martinez arrivata al 4′, con i bergamaschi che dominano invece nella ripresa. Dopo il pareggio di Gosens al 75′ infatti, la squadra di Gasperini ha anche l’opportunità di vincere la sfida, ma Handanovic si oppone a Muriel che dal dischetto non trova quindi la rete. La squadra di Conte rimane al vertice della classifica, in attesa della gara tra Juventus e Roma. La Lazio, grazie alla vittoria di oggi contro il Napoli, si trova momentaneamente a quattro lunghezze dalla milanese, con una gara da recuperare (quella in casa contro l’Hellas Verona).

