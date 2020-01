Inzaghi: “Ci godiamo la vittoria ed il record. Bravi i ragazzi, con consapevolezza e lucidità”

La Lazio vince all’Olimpico anche contro il Napoli, grazie alla rete di Immobile. Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha commentato così il successo casalingo contro i partenopei ai microfoni di SkySport: “I ragazzi sono stati bravi, sempre in partita. Meglio noi nel primo tempo e loro nel secondo. Sapevamo che avremmo dovuto soffrire contro una grande squadra, ma ci abbiamo creduto e siamo stati in partita, quindi ora ci godiamo questa vittoria ed il record, poi pensiamo alla Coppa di martedì. Ci crediamo sempre, abbiamo giocatori che possono cambiare la partita da un momento all’altro. Mi piace la consapevolezza e la lucidità che i ragazzi mantengono. Abbiamo fatto un ritiro strepitoso quest’estate, siamo partiti bene, poi abbiamo perso punti ma credevo nel gruppo e nel mio staff; sono tre mesi che faccio i complimenti ai miei e dico di guardare avanti. Napoli grandissima squadra, che per due anni di fila è arrivata dietro alla Juve, contendendosi il titolo. Per lo scudetto cosa manca? In questo momento sinceramente poco; gli altri anni abbiamo perso molto a causa degli infortuni, io devo essere bravo a coinvolgere tutti. Per esempio stasera la defezione di Correa ci ha tolto gli spunti del secondo tempo. Mercato? La società è vigile, abbiamo confronti quotidiani: se ci sarà l’occasione, qualcosa potremmo fare ma sappiamo che questi ragazzi hanno meritato tutti. A gennaio i giocatori migliori non sono disponibili. Campioni d’inverno? Non avevo ancora fatto questo calcolo; noi comunque siamo abituati a recuperare gare, ma ora pensiamo a martedì sapendo cosa ha rappresentato per noi questa competizione in questi tre anni“.

Il mister continua poi in conferenza stampa: “Record? Mi fa estremamente piacere, visto anche tutto il percorso che abbiamo fatto. La difesa ha fatto un lavoro straordinario in questo girone d’andata, ma il merito è di tutta la squadra, anche gli attaccanti aiutano il resto del gruppo. Macini o Luis Alberto? Sono due grandi giocatori, due campioni: Roberto ha fatto la storia dei club in cui è stato, Luis lo sta facendo alla Lazio ed ha ampio margine di crescita. Correa? Penso possa tornare sabato prossimo, era positivo, stamattina avrebbe voluto esserci. Ha un problemino al polpaccio, è generoso e voleva rimanere con la squadra, ma con tutte le partite ravvicinate ho deciso di risparmiarlo, l’ho mandato a casa perchè se lo avessi avuto in panchina lo avrei fatto giocare, ma non volevo rischiare. Noi sappiamo che dobbiamo lavorare di squadra, perchè così facendo sappiamo di poter far bene“.

