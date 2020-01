Lazio, Acerbi: “L’obiettivo resta la Champions. Attenzione al Napoli”

Francesco Acerbi, ai microfoni della Rai, ha parlato del momento biancoceleste: “Abbiamo battuto la Juventus in Supercoppa Italiana e in campionato. Il nostro obiettivo è andare in Champions League e non abbassare la guardia. Vediamo se ad aprile, marzo siamo ancora in alta classifica, allora non potremmo più nasconderci. La squadra è forte, possiamo battere chiunque. Ho visto il primo tempo del Napoli contro l’Inter, è una squadra veloce che verticalizza e corre. All’Olimpico verranno a giocare così come contro l’Inter”.

