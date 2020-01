Lazio-Napoli, le probabili formazioni

Dopo la nona vittoria consecutiva in campionato conquistata a Brescia nei minuti di recupero, la Lazio vuole portare la striscia a quota 10. La squadra di Inzaghi è consapevole della proprio forza e vuole continuare a vincere per consolidare il terzo posto, che vuol dire Champions League. Nella prima sfida casalinga del 2020, i biancocelesti affronteranno il Napoli in difficoltà nonostante l’arrivo di Gennaro Gattuso al posto di Carlo Ancelotti. Gli azzurri vengono dalla sconfitta per 3-1, in casa, contro l’Inter, e vogliono quanto prima tornare ai piani alti della classifica. Queste le probabili formazioni del match in programma alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Gennaro Gattuso.

