Lazio-Napoli, un villaggio per rivivere i tronfi di 120 anni | FOTO&VIDEO

Tra poco meno di due ore la Lazio scenderà in campo contro il Napoli in uno dei big match del diciannovesimo turno di Serie A. Una sfida importante in ottica Champions e non solo che va in scena nella settimana dei festeggiamenti per i 120 anni del club biancoceleste. Per l’occasione la società capitolina ha deciso di celebrare l’anniversario con varie iniziative volte a ripercorrere la storia ultracentenaria, tra cui l’apertura di un villaggio in cui sono presenti molte immagini dei vari trofei conquistati con ospite d’onore l’ultima Supercoppa Italiana alzata al cielo a Ryadh.

RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo