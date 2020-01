Lazzari: “Non ci rilassiamo, non molliamo nulla”

Al termine di Lazio-Napoli, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha parlato Manuel Lazzari: “Dieci vittorie di fila penso nessuno lo avrebbe detto, siamo felici, non era facile affrontare questo napoli. Hanno dimostrato tutta la loro forza. Nel primo tempo grande Lazio, nel secondo tempo siamo un po’ calati, poi siamo rimasti compatti e abbiamo trovato il gol con Ciro. Nel primo tempo siamo stati una grande squadra creando qualche occasione, poi siamo calati e loro sono cresciuti. Non ci rilassiamo, altrimenti dieci vittorie di fila e Supercoppa non si fanno. Non si molla nulla, già da domani siamo in campo. Speriamo di continuare questo momento magico. Nello spogliatoio abbiamo esultato come sempre, ma non dobbiamo mollare nulla perchè il campionato è tosto“.

