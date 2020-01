Per Lei Combattiamo Leiva: “Loro si difendono bene, noi dobbiamo cercare subito il gol” Leiva: “Loro si difendono bene, noi dobbiamo cercare subito il gol” Follow me Fine primo tempo all’Olimpico, nessun gol per Lazio e Napoli. Prima frazione di gioco difficile e con poche occasioni salvo nei minuti finali con qualche opportunità per i biancocelesti. Prima di entrare negli spogliatoi Lucas Leiva ha parlato di questo primo tempo, ecco le sue parole: “Penso che abbiamo avuto ottime occasione, ma dobbiamo fare di più e alzare il ritmo. Loro si difendono bene e ripartono subito. Noi dobbiamo fare di più e cercare subito il gol nel secondo tempo”. Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

