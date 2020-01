MOVIOLA – La Lazio chiede il rigore, ma Orsato vede bene

Sarà l’ebrezza dei 120 anni appena festeggiati. Sarà che la nuova maglia celebrativa porta all’Olimpico un po’ di magica malinconia. Sarà che contro il Napoli si compie il giro di boa della stagione. La partita di questa sera è tutt’altro che banale. Anche il direttore di gara ricorda grandi gioie. Era Orsato ad arbitrare il 26 maggio 2013. Lo stesso Orsato che questa sera al 12′ ha fischiato calcio di punizione per i campani dopo un ontrasto fortuito tra Ospina e Milinkovic. Il portiere respigne con i pugni e con la testa si scontra con la nuca del serbo. Fortunatamente tutto bene, così come per tutto il primo tempo. Nella ripresa la Lazio ha chiesto, in vano, il calcio di rigore. Al 48′ scontro tra Immobile e Fabian Ruiz, ma lo spagnolo è intervenuto correttamente con la spalla. Giusto far rialzare Ciro. Ancora al 52′ Manolas entra in scivolata su Luis Alberto che ha già tirato. Il 10 laziale reclama ma Orsato lo invita a calciare l’angolo. C’è anche l’ok del VAR all’82’ in occasione del vantaggio biancoceleste. Il contrasto con cui Immobile strappa il pallone ad Ospina viene giudicato regolare.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo