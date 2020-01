Napoli, Gattuso: “Lazio squadra forte e fastidiosa. Ospina? La responsabilità più grande dell’errore è mia”

Il Napoli perde 1-0 in casa della Lazio ed il tecnico dei partenopei ha commentato la gara ai microfoni di SkySport. Queste le parole di Gattuso: “Ci teniamo la prestazione. L’errore del portiere? Mi prendo anche io la colpa. Abbiamo preso gol assurdi, ma serve pedalare e credere in quello che si fa. Gli errori nascono dalla mancanza di continuità. Serve fare un filotto di prestazioni che ci portano alla vittoria, dobbiamo diventare una squadra pensante, cosa che in questo momento non riusciamo ad essere. Sono positivo ed ho il dovere di far capire ai ragazzi che siamo sulla strada giusta, ma serve vincere. Io mi diverto ad allenare questa squadra, ha qualità e tante altri doti per questo c’è margine di miglioramento“.

L’allenatore del napoletano continua poi in conferenza stampa: “Cambio nel finale perchè vedo che la squadra sta bene. Nel primo tempo abbiamo fatto un possesso palla sterile. Ospina? La responsabilità maggiore del suo errore è la mia, chiedo io di stare bassi. Io vedo una squadra viva, la bravura mia e di tutti sta nel far capire alla squadra che non si deve mollare. E’ difficile da capire dopo aver raccolto zero punti, con le prestazioni fatte con Inter e Lazio. I biancocelesti ci aspettavano, noi dobbiamo essere bravi a palleggiare come abbiamo fatto il primo tempo. Al momento non siamo una squadra pensante, dobbiamo cercare di vincere le partite: serve continuità, non solo di gioco. Quando non arrivano i risultati, il primo responsabile è l’allenatore: io mando in campo la squadra, io faccio le scelte. Non penso alla classifica o agli obiettivi, io cerco di migliorare la situazione. Da tre settimane a queste parte ho già visto dei grandissimi miglioramenti. Ho visto una squadra che sapeva soffrire, senza paura. La Lazio? E’ una squadra forte, si può permettere di giocare con Luis Alberto e Milinkovic mezzali. Ha grande mentalità, porta sempre 4/5 uomini in area; abbina fisicità e tecnica. tare ha fatto un grande lavoro, con giocatori forti e bravi. Lo scorso anno è stata un’anomalia, la squadra ha elementi forti. Merito di Simone che ha dato continuità, sono fastidiosi anche quando non tengono bene il campo puoi aspettarti di tutto: hanno alternative, hanno tante caratteristiche per fare male“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo