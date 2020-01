Ospina: “Abbiamo perso per un errore individuale”

La Lazio vince la sua decima partita consecutiva. Il tabellino dice Lazio-Napoli 1-0, marcatore Immobile. I meriti però sono da dividere con l’estremo difensore del Napoli, che regala la palla a Ciro con ingenuità. Il portiere del Napoli ha parlato in MixedZone: “ Il Napoli ha giocato ottimamente, ha fatto quello che chiedeva il mister, abbiamo avuto le nostre occasioni. Abbiamo perso su un errore individuale, il mio. Ci troviamo in una situazione difficile e anche un po’ sfortunata, abbiamo subito goal nel nostro momento migliore. Dobbiamo mantenere la tranquillità affinché la situazione torni positiva. Quest’anno il Napoli ha passato momenti che gli scorsi anni non ci sono stati. L’errore nasce da una scelta tecnica. Il mister mi chiede di impostare con i piedi, altre volte lo schema era riuscito, oggi abbiamo sbagliato in quel momento. Pensiamo sempre positivo, possiamo ancora dare una svolta alla stagione, non è mai troppo tardi. Continueremo a lavorare con tranquillità e fiducia. Come ho già detto prima, il Napoli ha giocato meglio della Lazio per 80 minuti, avremmo anche potuto vincerla.”

