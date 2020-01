PAGELLE – La vince Ciro con lo spirito Lazio, Strakosha alza il muro su Insigne

Strakosha 7,5 – Una, due, tre volte respinge i tiri di Insigne per tenere abbassata la saracinesca, poi ringrazia il palo su una conclusione a giro di Zielinski.

Luiz Felipe 6 – E’ difficile annullare dal campo un giocatore ritrovato come Insigne. Il brasiliano cerca di togliergli l’ossigeno, quando non arriva lui ci pensa Strakosha.

Acerbi 7 – Fatica e pure parecchio con Milik che è un cliente scomodo per tanti. Ace ci mette tutta la sua esperienza e classe per vincere i confronti e non far sfondare il Napoli centralmente.

Radu 6,5 – Callejon pensava di avere vita facile ma questa volta no. Il rumeno non si fa mai sorpassare da un pallone con chiusure puntuali e ripartendo più volte palla al piede.

Lazzari 6,5 – Prende un giallo generoso su Insigne e questo condiziona la sua partita in fase difensiva dove è attento nel commettere nuovamente fallo. Propositivo in qualche ripartenza ma i compagni non si fanno trovare pronti.

Milinkovic 6,5 – Gioca praticamente a tutto campo e quando si fa sentire la sua presenza. Sul finire del primo tempo è il più pericoloso con un paio di conclusioni tra cui una salvata di testa da Di Lorenzo.

Lucas Leiva 7 – I continui movimenti dei giocatori napoletani lo costringono a coprire il campo in ampiezza chiudendo anche in zone non usuali per lui. Sradica palloni su palloni non temendo il duello con chi è più agile di lui.

Dall’81’ Berisha SV

Luis Alberto 6,5 – Costantemente pressato e raddoppiato, fatica a trovare la giusta posizione per innescare la sua qualità e spesso cerca fortune lungo la fascia sinistra. Palla al piede però è sempre un pericolo, si merita la standing ovation dello stadio quando esce stremato dopo l’ennesima ripartenza.

Dal 90 ‘ Jony SV

Lulic 6,5 – Stringe i denti per scendere in campo e la prestazione ne risente. Tanti palloni regalati in modo ingenuo e qualche brivido con alcune chiusure nelle diagonali difensivi seppur efficaci. Gli si perdona tutto però perchè ci mette sempre la faccia anche nel recupero per salvare un colpo di testa di Llorente.

Caicedo 6 -Tanto lavoro oscuro fatto di sponde per i compagni e pressing per chiudere le linee di passaggio avversario, l’unica occasione se la crea da solo rubando il pallone a Fabian Ruiz in area salvo non riuscire a concludere a rete.

Dal 64′ Cataldi 6 – Mette ordine e tranquillità in un momento in cui la Lazio è in affanno. Prima mezzala e poi regista, esegue il compito che il tecnico gli ha chiesto.

Immobile 8 – Madonna quanto pesa quel pallone scagliato in porta con violenza che fa esplodere lo stadio Olimpico. Aveva fatto una partita generosa e proprio con l’ennesima pressione ruba la palla ad Ospina e butta fra i pali anche Di Lorenzo.

All. Inzaghi 7 – Sfata anche il tabù Gattuso che anche questa sera lo ha messo in seria difficoltà. La squadra ha tutta la sua voglia di vincere e la rete ne è la dimostrazione. Festeggiati i 120 anni nel modo migliore.

