Rodia: “Abbiamo preferito non rischiare Correa. Leiva sostituito per crampi”

Al termine della sfida di Lazio-Napoli, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha parlato il medico biancoceleste Fabio Rodia che ha fatto il punto sugli infortunati: “Correa non si è voluto rischiare, però siamo ottimisti per questa settimana, non ci saranno problemi. Oggi c’era un coefficiente di rischio che abbiamo voluto evitare di correre in previsione delle prossime partite impegnative che ci saranno ed in vista anche delle squalifiche. Lukaku sta facendo il recupero muscolare dato che il ginocchio posto sotto intervento chirurgico ha reagito bene, a questo punto si tratta solo di tornare ad una buona forma muscolare. Per Vavro in settimana dovrebbe esserci il rientro completo e siamo ottimisti anche per Marusic. Leiva è uscito perchè ha accusato dei crampi e per precauzione abbiamo ritenuto giusto farlo uscire per preservarlo nel migliore dei modi per le prossime partite”.

