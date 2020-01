S.S.Lazio centoventi anni dopo: domani il concerto di Velia Donati, alle 15.00 la grande chiusura

Dopo sette giorni di grandi eventi e 15000 presenze entusiaste di tifosi biancocelesti, chiude i battenti domani il villaggio di Piazza della Libertà che regalerà emozioni fino alla fine. Domenica 12 sul palco salirà, alle ore 14.00 Velia Donati, moglie dell’indimenticato ed indimenticabile Aldo Donati che sarà protagonista di un coinvolgente show nel quale presenterà alcuni brani del repertorio di Aldo trasmettendo tutta la passione per i colori biancocelesti che ha accomunato la coppia. Il pezzo forte sarà naturalmente l’inno ‘So’ già du’ ore’ da sempre uno dei brani più cantati negli stadi dai tifosi laziali.

Oltre all’esibizione di Velia Donati, per coloro che non hanno avuto ancora modo di farlo, ci sarà l’opportunità di entrare nell’ l’”immersive room” all’ interno della quale si potrà interagire con video a 180 gradi tridimensionali, sul quale scorreranno le immagini uniche delle imprese sportive della Lazio, con lo scopo di far rivivere la storia del glorioso club, conoscerne i personaggi ed emozionarsi quasi da protagonisti.

Nell’ultima giornata di apertura in piazza della Libertà sarà allestita una pista di bowling dove la sezione della Lazio, che porterà a giocare il proprio team di ragazzi diversamente abili, permetterà a grandi e bambini di partecipare ed apprendere i rudimenti della disciplina.

Saranno inoltre presenti le sezioni biancocelesti del Motociclismo, del Ciclismo, della Pesca Sportiva, della Cinofilia che porteranno i loro atleti per una grande finale che si concluderà alle ore 15.00.

