Nel primo anticipo della diciannovesima giornata di Serie A il Milan espugna Cagliari e condanna i sardi alla quarta vittoria consecutiva. Succede tutto nella ripresa: apre le marcature Rafael Leao prima della firma di Zlatan Ibrahimović che si vede anche annullare una rete per fuorigioco.

