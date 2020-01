Strakosha: “Grazie al pubblico che ci ha aiutato a segnare il gol. La parata più difficile l’ultima su Insigne”

Al termine del match tra Lazio e Napoli che ha regalato ai biancocelesti la decima vittoria consecutiva, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha parlato Thomas Strakosha : “Siamo felici, vedere uno stadio pieno così con gente che si diverte e giocatori che si divertono a giocare dando tutti il massimo. È un bel momento, siamo sereni e concentrati, ce la stiamo godendo al massimo. Tutto il secondo tempo abbiamo sofferto perchè avevamo di fronte un grande Napoli. Lulic ci ha dato una grande mano sull’ultima palla così possiamo andare sereni a casa. Grazie all’affetto del pubblico abbiamo fatto un gol che gli scorsi anni difficilmente lo avremmo fatto. È andata bene perchè il gol lo abbiamo cercato e credendoci abbiamo siglato una rete che di solito non la facciamo. La parata più difficile è stata quella su Insigne perchè non ho visto la palla“.

Al termine del match il portiere albanese è intervenuto in mixed zone: “Per fortuna l’ultima conclusione di Insigne non è entrata così abbiamo raggiunto la decima vittoria consecutiva. La meritavamo anche se nel secondo tempo abbiamo fatto un po’ fatica. Stiamo tutti vivendo un bel momento, siamo tutti contenti e si vede anche dal pubblico che viene allo stadio. Ci trascinano e poi noi trasciniamo loro. Ora dobbiamo essere solo concentrati con i piedi a terra e continuare a sognare. Il nostro obiettivo è la Champions, poi sognare fa bene, ma l’obiettivo resta la Champions. Mi dispiace molto per Ospina, ma lui è un grande portiere non serve gli dica io qualcosa. È un fenomeno con i piedi e quando sei così bravo cerchi di rischiare di più per aiutare la tua squadra. È normale che prendendo rischi qualcuno sbagli, ma non è un errore che macchia la carriera perchè è un grandissimo portiere di livello internazionale che merita tutto quello che ha. È meglio che non ci rendiamo conto di quello che stiamo facendo perchè rischiamo solo di farci del male. Meglio che restiamo così con i piedi a terra senza capire il momento che stiamo vivendo, ci facciamo scivolare tutto addosso e viviamo partita dopo partita. Ora pensiamo alla Sampdoria e vogliamo fare un risultato positivo”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo