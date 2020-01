Tare pre gara: “Conta solo vincere. Speriamo di coronare bene questa serata”

Nel pre gara di Lazio-Napoli ai microfoni di Sky Sport ha parlato il Direttore Sportivo della Lazio Igli Tare: “Partita molto importante perchè giochiamo contro una diretta concorrente per i nostri obiettivi. La classifica però non conta, conta solo la vittoria dopo nove vittorie giocando in casa, dobbiamo cercare di portare a casa questa partita anche perchè sarebbe importante per il nostro cammino. Per noi non è una responsabilità in più il fatto di celebrare i 120 anni, arrivarci così è un sogno, non c’è nessuna trappola nè stress. È semplicemente un bellissima serata, speriamo di coronarla con una grande vittoria”.

