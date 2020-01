Niente Frosinone per Nesta che si gode la ‘sua’ Lazio all’Olimpico

La Serie B riposa, la Lazio ha appena compiuto 120 anni e gioca in casa quale migliore occasione per seguire la propria ex-squadra, grande amore da sempre. Alessandro Nesta era oggi presente all’Olimpico a vedere la sua Lazio, e forse proprio la sua presenza ha portato fortuna a questi ragazzi per agganciare la decima vittoria consecutiva. Ci auguriamo venga più spesso con la speranza di vincere ancora.

