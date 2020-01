Belotti sul dualismo in nazionale con Immobile: “La cosa importante è giocare bene”

Belotti-Immobile, amici fuori dal campo concorrenti per un’ unica maglia in nazionale. Gli Europei si avvicinano ed il ballottaggio tra il centravanti della Lazio e quello del Torino entra ogni giorno sempre più nel vivo con il Gallo che è tornato a parlarne nel post della sfida con il Brescia ai microfoni di Sky Sport: “Immobile continua a segnare ed io sono soddisfatto delle mie prestazioni. Se arrivano i gol anche per quanto mi riguarda è tutto di guadagnato. La cosa più importante è giocare bene, perché prendere parte all’ Europeo è importante“.

