CALCIOMERCATO | Anche la Lazio punta un difensore del Manchester United

E’ il nome più in voga per il calciomercato dell’Inter, oltre ad Eriksen del Tottenham. Ma su Ashley Young, difensore del Manchester United che questa estate sarà svincolato, piomba anche la Lazio, fresca di 10 vittorie consecutive in campionato e in corsa per due obiettivi importantissimi. Il 34enne, secondo quanto riportato dal Daily Mail, giornale britannico, è un obiettivo oltre che per i biancocelesti anche per il Crystal Palace, pertanto sul difensore (l’Inter ha offerto 18 mesi di contratto) la battaglia si amplia.

