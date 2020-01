Calciomercato, dalla Turchia accostano Emre Mor pronto alla Lazio

Il mercato invernale è entrato nel vivo e le voci si rincorrono più veloci che mai con la Lazio alla finestra pronta a cogliere l’occasione propizia. Secondo il portale turco Fotomac.com, nei prossimi giorni il classe 1997 Emre Mor di proprietà del Celta Vigo ed in prestito al Galatasaray nei prossimi giorni volerà a Roma per parlare con la dirigenza biancoceleste. L’ esterno offensivo danese vuole cercare un’ opportunità di rilancio considerando che nella stagione in corso non è ancora a segno nelle 10 presenze collezionate.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo