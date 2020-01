FORMELLO | Dopo il Napoli tocca alla Cremonese: Correa finalmente torna ad allenarsi

Passata la “sbornia” da felicità per la vittoria sul finale contro il Napoli, che lancia la Lazio in classifica e permette ad Inzaghi di raggiungere le 10 vittorie consecutive in campionato (record per i biancocelesti, mai vinte così tante partite consecutivamente nei 120 anni di storia) è il momento di fare i conti con la prossima partita da affrontare: martedì, sempre all’Olimpico, arriverà la Cremonese per la prima partita della stagione in Coppa Italia, che avrà luogo martedì alle ore 18:00.

Tutto il gruppo si è riscaldato insieme, con un lavoro di corsa tra ostacoli e paletti. I titolari contro il Napoli hanno svolto l’allenamento in scarpe da ginnastica, a parte Acerbi, Radu e Lulic che non erano presenti all’allenamento, così come Cataldi. Per quanto riguarda gli infortunati, Vavro ha svolto tutte le esercitazioni tecniche, compreso il riscaldamento. Buone notizie anche da parte di Correa, che ha prima svolto il lavoro insieme ai titolari (riscaldamento e qualche allungo), poi ha fatto da solo esercitazioni con il pallone (slalom tra i paletti). Tra gli assenti, oltre a quelli già menzionati, anche Marusic e Lukaku, ancora infortunati. Inzaghi ha però portato con sé alcuni giocatori della Primavera: Casasola, Djavan Anderson e Minala.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo