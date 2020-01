Il Messaggero | Lazio altra magia: Immobile firma la vittoria ed è record

E’ una Lazio infinita. Stupenda. Da batticuore. Napoli ko per 1-0 e decima vittoria consecutiva. Inzaghi straccia tutti i record del passato e cancella anche il tabù contro Gattuso e gli azzurri. Mai nessuno come lui. Una striscia infinita che catapulta i biancocelesti sempre più nella corsa scudetto. Quarantadue punti e con una gara, quella con il Verona da recuperare. Nella notte della festa per i 120 anni del club il regalo più bello arriva dal Napoli. Quando la gara sembra ormai adagiarsi sullo 0-0 ecco l’errore clamoroso di Ospina provocato dalla grinta di Immobile. Il portiere azzurro perde la palla e Ciro è lesto a buttarla dentro. Ancora un gol in piena zona Lazio. E’ il tredicesimo gol nell’ultimo quarto d’ora, meglio di qualunque altra squadra della serie A. Rete numero venti per Immobile sempre più solo in vetta alla classifica marcatori.

RECORD

Gara difficile, sporca, vinta grazie alla rabbia che ha la banda di Inzaghi. I biancocelesti non mollano mai. Ecco così che un retropassaggio diventa praticamente un assist. Non è stato certo semplice portare a casa i tre punti, anche per merito di un Napoli che, prima di farsi l’ennesimo gol da solo, gioca una buona gara. La Lazio vive però un momento magico e ogni palla che tocca diventa oro. E così ecco l’arcobaleno di Immobile che accende ancor di più il sogno. C’è anche quel giusto pizzico di fortuna che aiuta gli audaci: il Napoli coglie due pali. Notte di festa per i biancocelesti sempre più in alto. Il Messaggero

