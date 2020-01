Il Messaggero | Nesta: “Nuova maglia? Simile alla nostra. Scudetto? Dipenderà anche dagli avversari”

Sven Goran Eriksson nella stagione 1998-99 si era fermato a nove, ma l’anno successivo conquistò il tricolore. Il centravanti era proprio Simone Inzaghi, in difesa c’era Alessandro Nesta, che ieri sera era sugli spalti dell’Olimpico. Brividi forti quando lo stadio, durante la coreografia per celebrare i 120 anni del club, grida a squarcia gola i loro nomi, mentre in campo Immobile e compagni giocano con una nuova maglia che ricorda quella dello storico trionfo. «La divisa è molto simile a quella del nostro scudetto, dovrei vederla da vicino. Se la Lazio ce la può fare? La nostra era una squadra veramente forte. Bisogna vedere cosa succederà più avanti, non solo per la Lazio, ma anche per Juventus e Inter», il commento dell’allenatore del Frosinone.

Fonte: Il Messaggero

