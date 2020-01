Lazio, solo sorrisi nel weekend del settore giovanile

È stato un weekend magico quello del settore giovanile che è riuscite filotto nelle quattro gare disputate tra ieri ed oggi. Ottima vittoria per l’Under 17 braca a rimontare e superare quattro ad uno l’Empoli. Al termine della gara, ai microfoni di SSLazio.it, ha parlato il tecnico Fabrizio Fratini: ““Abbiamo conquistato una vittoria molto importante contro una formazione forte. Siamo andati sotto ed abbiamo interpretato male i primi venti minuti essendo troppo bassi ed impauriti. Il gol incassato ci ha sbloccati. Abbiamo giocato il resto del match sfruttando le nostre caratteristiche. Abbiamo fatto degli errori, sempre però con lo spirito da Lazio. Dobbiamo proseguire così, bisogna cercare di preservare questo rendimento in ogni modo”. Ai microfoni del sito ufficiale biancoceleste è intervenuto anche il calciatore Ferrante: “Abbiamo giocato una partita importante sotto il profilo caratteriale. Siamo riusciti a trovare nuovamente il nostro spirito di squadra. Personalmente ho ritrovato il gol che ha restituito fiducia alla squadra”.

Successo fondamentale anche per l’Under 16 brava a crederci fino alla fine trovando nel finale il due ad uno contro l’Empoli e per l’Under 15 che liquida sempre i toscani con un perentorio tre a zero. Riguardo quest’ultima sfida, ai microfoni di SSLazio.it, è intervenuto il tecnico Tommaso Rocchi: “Abbiamo interpretato la gara con la mentalità adatta, costruendo varie opportunità. Siamo stati bravi a fare tre gol, dobbiamo crescere nella circolazione del pallone. Nel secondo tempo abbiamo continuato nel nostro modo di giocare, non siamo quasi mai andati in sofferenza, gestendo bene il match. Abbiamo anche creato qualche altra occasione con il risultato che poteva essere più ampio. Sono comunque contento del risultato, della prestazione e di come abbiamo iniziato il girone di ritorno”. Ai microfoni del sito ufficiale è intervenuto anche il calciatore Giubrone: “Sono molto felice per la rete e la prestazione a livello personale e della squadra. Ci auguriamo di continuare così il nostro cammino”.

Infine, tre punti pesanti ottenuti anche dall’ Under 14 che nel campionato Elite supera agevolmente il Ceprano per sei a zero.

