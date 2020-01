RIVIVI IL LIVE | Primavera 1, Bologna-Lazio 0-0: la partita termina in pareggio

TABELLINO

Bologna-Lazio 0-0

BOLOGNA (4-3-3): Molla; Lunghi, Saputo, Khailoti, Portanova; Ruffo Luci (79′ Cossalter), Mazza, Koutsoupias; Juwara, Farinelli (62′ Cangiano), Stanzani (62′ Di Dio).

A disp.: Marconi, Boloca, Boriani, Baldursson, Grieco, Agyemang, Rabbi.

All.: Emanuele Troise.

LAZIO (4-3-3): Alia; Armini, Franco, Kalaj, Falbo; Bertini, Bianchi, Shoti (62′ Czyz); Cerbara (76′ Zilli), Nimmermeer, Moro.

A disp.: Furlanetto, Peruzzi, Petricca, De Angelis, Ndrecka, Kaziewicz, Shehu, Russo.

All.: Leonardo Menichini.

Arbitro: Giuseppe Emanuele Repace (sez. Perugia) Assistenti: Alberto Zampese – Davide Moro

NOTE. Recuperi: 1′ pt; 4′ st.

Ammonito: 83′ Bianchi (L)

Primavera 1 TIM 2019-2020, 14ª giornata

Sabato 12 gennaio 2020, ore 14:00

Campo ‘Biavati 1’, Bologna

FINE SECONDO TEMPO

78′- Cambio anche per il Bologna: fuori Dion Ruffo Luci, dentro Thomas Cossalter.

74′ – Altro cambio Lazio: Cerbara lascia il posto a Zilli.

70′- Cambio per la Lazio: fuori Bertini dentro Shehu.

68′- Bertini prova il sinistro sul secondo palo ma Molla allontana.

67′- Occasione Bologna! Di Dio passa il pallone a Juwara che aggancia ma anticipato all’ultimo da Alia.

65′ – Cerbara vicino al gol! Molla va a terra e blocca.

61′ – Due cambi per il Bologna: fuori Farinelli e dentro Cangiano e Stanzani per Di Dio. Anche la Lazio cambia: Shoti per Czyz.

51′ – Stanzani prova la conclusione a giro. La palla viene deviata da Alia.

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45’+1 – Squadre negli spogliatoi. 0-0.

45′ – Un minuto di recupero.

41′ – La Lazio prova la conclusione con Bertini ma Saputo mura il pallone.

32′ – Mazza e Stanzani viaggiano su tutta la metà campo avversaria in velocità. Mazza con il destro prova a scavalcare il portiere. Alia devia il pallone in corner.

17′ – Mazza su punizione prova a scavalcare la barriera con potenza. Pallone alto di poco.

8′ – Probabile distorsione per Franco, causata dalle condizioni del terreno di gioco.

6′ – Occasione Bologna, Juwara calcia il pallone al lato.

1′ – Partiti!

La Lazio di Leonardo Menichini scende in campo al Campo Biavati 1 per affrontare il Bologna. I rossoblù alle spalle hanno ben quattro sconfitte consecutive in campionato. La Lazio, invece, arriva alla sfida con un punto di vantaggio e due vittorie consecutive in campionato.

Bologna – Lazio

Campionato Primavera 1, 14esima giornata

Domenica 12 gennaio 2020, Campo Biavati 1 di Bologna