PRIMAVERA1 | La Lazio fa visita al Bologna: non c’è due senza tre

Chiuso il 2019 alla grande con le vittorie su Napoli e Fiorentina, la Lazio Primavera è pronta a tornare in campo questo pomeriggio contro il Bologna per allungare ulteriormente la striscia di risultati positivi ed aumentare l’entusiasmo intorno ad un gruppo mai così consapevole delle proprie potenzialità. Gli ultimi sei punti conquistati hanno regalato ai ragazzi di Leonardo Menichini un Natale sereno ed una posizione in classifica che vede tornare la salvezza un obiettivo a portata di mano. In una situazione simile l’enigma più grande può essere rappresentato allora dalla sosta, fattore che rischia di mischiare tutte le carte in tavola togliendo certezze acquisite dopo molto lavoro. Sensazioni positive e pericoli dietro l’angolo: questi gli elementi da bilanciare al meglio con la trasferta emiliana dal sapore di esame di maturità.

L’avversario

Il nuovo decennio si apre con il Bologna come primo avversario delle giovani aquile. Una compagine quella felsinea che, dopo una buona partenza, vive un periodo delicato in cui sono arrivate tre sconfitte consecutive (4 considerando anche il k.o. in Coppa Italia contro la Juventus). Per tornare a sorridere i ragazzi di Emanuele Troise proveranno a far valere il fattore casa con il Comunale Biavati1 da considerarsi un vero fortino con i 15 punti in classifica frutto proprio di 5 vittorie interne. Una formazione atipica dal doppio volto come anche testimoniato dalla statistica delle reti subite: gli emiliani hanno la peggior difesa della categoria con 32 gol incassati di cui però solamente 8 reti concessi in casa e ben ventiquattro in trasferta. Una situazione anomala per un gruppo consolidato intorno ad un 4-3-3 variabile spesso nelle posizioni del tridente offensivo in 4-3-1-2 o 4-3-2-1 con unico vero punto di riferimento Musa Juwara. Il gambiano classe 2001 sarà l’osservato speciale di giornata grazie alle 9 reti e 4 assist messi a referto in stagione.

La classifica

Il match di oggi vedrà opposte due formazioni con una situazione di classifica simile. I biancocelesti, saliti a quota 16, si godono la nona piazza in concomitanza con il Torino con il Bologna subito sotto a 15 punti. Sarà un autentico scontro diretto con in palio punti pesanti per allontanarsi ancor di più dalla zona calda. Il Sassuolo, quartultimo, dista solamente tre punti dai capitolini ed un’eventuale passo falso laziale potrebbe risucchiare di nuovo verso il basso Armini e compagni. La stagione corre vie veloce con la Lazio obbligata a tenere il passo per non essere poi costretta ad inseguire.

La formazione

Squadra (e modulo) che vince non si cambia con Menichini avanti sicuro per la sua strada. Trovata la quadratura intorno ad un 4-3-3 bilanciato che in avanti lascia spazio alla fantasia di Raul Moro, la Lazio proverà ad ottenere il quarto successo con il nuovo schema tattico varato per la prima volta nel derby vinto contro la Roma. Davanti ad Alia ci sarà ancora capitan Armini fresco di convocazione in nazionale, in regia toccherà a Bertini, mentre in avanti Raul Moro è pronto a spaccare il match con le sue accelerazioni.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo