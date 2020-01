Roma-Juve, rottura del crociato per Zaniolo, stagione finita

AGGIORNAMENTO 22.50: come riferito da Sky Sport, in attesa dell’ufficialità, sembrerebbe che Zaniolo si sia rotto il crociato anteriore. Domani è prevista l’operazione a Villa Stuart da parte del Professore Mariani.

Infortunio per il giocatore della Roma. Zaniolo viene portato fuori dal campo in barella. L’infortunio è avvenuto al 30′ minuto durante una ripartenza della squadra di casa. Si deve ancora valutare l’entità del danno anche se a prima vista sembrerebbe grave. La Roma potrebbe perdere una pedina importante in vista del derby.

