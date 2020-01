Sampdoria, Jankto e Linetty avvertono la Lazio: “Possiamo fare punti”

La Sampdoria torna a sorridere facendo bottino pieno con il Brescia con un sontuoso 5-1. Nel post gara, ai microfoni della mixed zone, il centrocampista Jakub Jankto ha parlato della prossima sfida con la Lazio: “È una formazione molto forte, ce l’ha già dimostrato nella gara d’andata. Dobbiamo preparare al meglio la partita, ma visto che siamo in forma possiamo fare punti“. Poco dopo, sempre ai microfoni dei cronisti presenti, si è presentato anche Karol Linetty che ha si è espresso così sul match dell’Olimpico in programma il prossimo fine settimana: “Adesso va capito come poter fare male alla Lazio, bisogna rimanere compatti in difesa e con una dose di fortuna si può anche conquistare la vittoria“.

