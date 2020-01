Sampdoria, Ranieri verso la Lazio: “Ci attende il match più complicato”

Il girone d’andata è in archivio ed il girone di ritorno è pronto ad iniziare dal prossimo fine settimana. La Lazio potrà sfruttare nuovamente il fattore Olimpico per provare contro la Sampdoria a raggiungere le undici vittorie consecutive. Del momento dei biancocelesti ha parlato il tecnico dei blucerchiati Claudio Ranieri dopo la vittoria schiacciante dei doriani sul Brescia: “Adesso ci attende il match più complicato. Giocheremo contro una formazione che sta toccando il cielo con un dito. Dal minuto ottanta in avanti vanno a segno stravolgendo i risultati. Sarà una partita complicata“.

