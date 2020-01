Per Lei Combattiamo Serie A, posticipato l’inizio di Hellas Verona-Genoa: ecco il motivo Serie A, posticipato l’inizio di Hellas Verona-Genoa: ecco il motivo Follow me











La Serie A non smette mai di stupire. L’ultima curiosità arriva dal Bentegodi di Verona dove l’inizio del match tra Hellas Verona e Genoa è stato posticipato al momento di 15 minuti. Il motivo? Le linee delle due aree di rigore erano storte, ragione per cui si è reso necessario tracciarle di nuovo con conseguente slittamento del fischio d’inizio. Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

