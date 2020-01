Serie A, Udinese-Sassuolo 3-0: terza vittoria consecutiva per Gotti

Terza vittoria consecutiva per l’Udinese che, in casa, batte il Sassuolo 3-0. Sblocca la gara la rete di Okaka al 14′ del primo tempo, al 68′ arriva il 2-0 che porta la firma di Sema, e, De Paul al 90′ chiude il match sul 3-0. L’Udinese sale a 24 punti, gli stessi del Napoli. Terza sconfitta di fila, invece, per il Sassuolo di De Zerbi che resta a 19 punti.

UDINESE-SASSUOLO, 3-0 (14′ Okaka, 68′ Sema, De Paul 90′).