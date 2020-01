Andrea Lenzini: “Lotito mi ha chiamato per chiarire: le parole su Umberto sono state mal interpretate”

In un post su Facebook, il nipote di Umberto Lenzini, Andre ha svelato che il presidente Lotito lo ha chiamato per scusarsi per le parole mal interpretate durante il suo discorso riguardo lo scudetto vinto dalla Lazio:

“Questa sera ho ricevuto la telefonata del presidente Claudio Lotito al quale ho fatto i complimenti per la nostra LAZIO e per il lavoro svolto. Lui mi ha detto che non era proprio quello il senso del suo discorso sulla presidenza UMBERTO LENZINI, ha espresso dispiacere per i malumori arrivati dalle sue parole male interpretate. Siccome nel tempo ho imparato un po a conoscerlo posso credergli. Io sono uno che crede nella buona fede delle persone…credo che se un presidente di una società come la Lazio, prende in mano il telefono, mi telefona e dice certe cose, lo fa perché vuole fare chiarezza in primis con me. Infatti nel tempo, specialmente con me, ha sempre speso parole di elogio su Umberto Lenzini. Io direi di fare un passo avanti…FORZA LAZIO SEMPRE”.

