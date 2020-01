Canigiani: “Per Lazio-Sampdoria ci aspettiamo una cornice di pubblico importante”

Marco Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, FM 89.3:

“Alle 13:00 partirà la vendita di Lazio-Sampdoria, dove ci aspettiamo una cornice di pubblico importante e dove ovviamente sarà presente il servizio BusInsieme. Ricordo poi le promozioni per gli Under 16, che con 10 euro potranno assistere alla partita. Per domani invece siamo a 4 mila biglietti venduti, un numero non male se viene considerato l’orario, il giorno e il tipo di partita.

Abbiamo sposato la linea dei prezzi popolari. Positivi anche i numeri dei mini abbonamenti. La maglia per i 120 anni ha infine riscosso tanti apprezzamenti, sabato, pochi minuti dopo la fine della partita, c’erano già lunghe file nei punti vendita dello stadio per acquistare la maglia”.

sslazio.it

